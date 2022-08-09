Карапузов прокомментировал продление контракта с «Динамо»

Благие новости из стана московского «Динамо» - пресс-служба клуба объявила о продлении контракта с полузащитником Вячеславом Карапузовым. Уроженец далекого Норильска выступает за «Динамо» с 2019 года, но московский клуб регулярно отдавал его на стажировку в другие команды. Прошлый сезон он, к примеру, провел в грозненском «Ахмате».

- Я очень рад продлить контракт с «Динамо» и продолжить быть частью великого клуба. Спасибо руководству и тренерскому штабу за доверие, - цитирует Карапузова пресс-служба московского «Динамо».

В пятом туре российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» примет дома «Краснодар».