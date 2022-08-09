Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карапузов прокомментировал продление контракта с «Динамо»

09 Августа 2022 • 03:53 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
13.08 20:00

Благие новости из стана московского «Динамо» - пресс-служба клуба объявила о продлении контракта с полузащитником Вячеславом Карапузовым. Уроженец далекого Норильска выступает за «Динамо» с 2019 года, но московский клуб регулярно отдавал его на стажировку в другие команды. Прошлый сезон он, к примеру, провел в грозненском «Ахмате».

- Я очень рад продлить контракт с «Динамо» и продолжить быть частью великого клуба. Спасибо руководству и тренерскому штабу за доверие, - цитирует Карапузова пресс-служба московского «Динамо».

В пятом туре российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» примет дома «Краснодар».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Владислав Карапузов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА КРАСНОДАР
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Августа
04:20 · Россия. Премьер-лига
Бувач: «Карапузова ждёт светлое будущее с нами»
04:07 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Агаларову надо бороться за место в составе»
03:59 · Россия. Премьер-лига
Никифоров: «Промес - лидер «Спартака»
03:53 · Россия. Премьер-лига
Карапузов прокомментировал продление контракта с «Динамо»
03:16 · Россия. Премьер-лига
Алдонин не готов считать ЦСКА равным по силе «Зениту»
02:34 · Россия. Премьер-лига
Червиченко предсказывает сложности для «Спартака» в отсутствие Мозеса
02:01 · Россия. Премьер-лига
Кучаев вдохновляется примером Варди
08 Августа
23:12 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» и ЦСКА пожаловались в ЭСК на судейство
23:02 · Россия. Премьер-лига
Черевченко не собирается возвращаться в «Химки»
22:56 · Россия. Первая лига
Слуцкий: «Близки к тому, чтобы поймать свою игру и оптимальный состав»
22:40 · Россия. Премьер-лига
Юран может уйти из «Химок» из-за Садыгова 1
21:45 · Россия. Премьер-лига
«Химки» согласовали контракт с новым главным тренером 1
21:31 · Россия. Премьер-лига
Юран близок к уходу из «Химок» в другой клуб РПЛ
20:58 · Россия. Премьер-лига
​Назван тренер, который может заменить Юрана в «Химках»
20:47 · Россия. Премьер-лига
​«Химки» могут расстаться с Юраном, несмотря на хороший старт в РПЛ
Все новости
Рекомендуем