Полузащитник сборной Израиля Карзев перебрался в «Динамо»

Московское «Динамо» оформило аренду Эдена Карзева из израильского «Маккаби» Нетания.

22-летний хавбек сборной Израиля будет защищать цвета «Динамо» до конца сезона 2022/23. В договоре также предусмотрена опция последующего выкупа, сообщает пресс-служба московского клуба.

Эден Карзев провёл более семидесяти матчей в элитном дивизионе израильского футбола, отметившись шестью голами и двумя результативными передачами. В составе национальной сборной своей страны полузащитник появился на поле трижды с момента дебюта осенью 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1 млн евро.