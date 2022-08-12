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Полузащитник сборной Израиля Карзев перебрался в «Динамо»

12 Августа 2022 • 20:35 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
Через 22 ч. 15 мин.

Московское «Динамо» оформило аренду Эдена Карзева из израильского «Маккаби» Нетания.

22-летний хавбек сборной Израиля будет защищать цвета «Динамо» до конца сезона 2022/23. В договоре также предусмотрена опция последующего выкупа, сообщает пресс-служба московского клуба.

Эден Карзев провёл более семидесяти матчей в элитном дивизионе израильского футбола, отметившись шестью голами и двумя результативными передачами. В составе национальной сборной своей страны полузащитник появился на поле трижды с момента дебюта осенью 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1 млн евро.

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