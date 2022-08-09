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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бувач: «Карапузова ждёт светлое будущее с нами»

09 Августа 2022 • 04:20 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
13.08 20:00

Мы уже сообщали о том, что московское «Динамо» объявило о продлении контракта с полузащитником Вячеславом Карапузовым. Руководство клуба в лице заместителя генерального директора Желько Бувача считает, что Карапузов будет бурно прогрессировать в составе «Динамо».

-  У Карапузова есть целый набор сильных качеств, которые мы ценим. Готовы проявить терпение — в нашем клубе Кару ждёт хорошее будущее, - цитирует Бувача официальный сайт московского клуба.

В пятом туре российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» примет дома «Краснодар».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Желько Бувач Владислав Карапузов
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