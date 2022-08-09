Бувач: «Карапузова ждёт светлое будущее с нами»

Мы уже сообщали о том, что московское «Динамо» объявило о продлении контракта с полузащитником Вячеславом Карапузовым. Руководство клуба в лице заместителя генерального директора Желько Бувача считает, что Карапузов будет бурно прогрессировать в составе «Динамо».

- У Карапузова есть целый набор сильных качеств, которые мы ценим. Готовы проявить терпение — в нашем клубе Кару ждёт хорошее будущее, - цитирует Бувача официальный сайт московского клуба.

В пятом туре российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» примет дома «Краснодар».