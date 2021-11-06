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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Скопинцев: «Рад, что удалось обыграть таких мастеров»

06 Ноября 2021 • 21:19 Комментировать (1)
Динамо Москва
1:0
Краснодар
окончен

Полузащитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился впечатлениями от игры с «Краснодаром» (1:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Расскажите об эмоциях, вы все-таки давно играли в Краснодаре, сегодня была победа. Что скажете о матче?

- Был очень рад всех увидеть, очень тепло отношусь к «Краснодару». В какой-то степени, может быть, принципиально было выложиться по полной. Рад, что удалось обыграть таких мастеров. Я думаю, «Краснодар» навязал свою игру, много было перемещений, пытались запутывать. Хорошо сыграли и свой момент дождались, поэтому на нашей стороне всё оказалось.

- Надо бороться за чемпионство в этом сезоне?

- Да, я думаю, впервые с 2008 года было бы хорошо в тройку попасть, но все мысли, конечно, о том, чтобы выигрывать каждый матч и, возможно, зацепиться выше.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва Дмитрий Скопинцев
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Комментарии (1)
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Милка
06 Ноября 2021 в 21:24
Та мастера капец. В Еврокубках все ими только и восхищаются
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