Червиченко: Захарян – это не олицетворение «Динамо»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил выступление другой столичной команды, «Динамо», в матче против «Краснодара» в РПЛ. Свое внимание чиновник заострил на персоне 18-летнего Арсена Захаряна, который пропускал поединок из-за повреждения.

Червиченко не согласен с мнением, что молодой полузащитник является ключевым и незаменимым футболистом в тактических построениях наставника Сандро Шварца. «Не такая уж он и значимая фигура, чтобы олицетворять «Динамо» с ним», - подчеркнул эксперт в интервью для «РБ Спорт».

При этом, экс-владелец «красно-белых» добавил, что без Захаряна и Даниила Фомина «Динамо» многое теряет в плане атакующего потенциала.