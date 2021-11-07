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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бальбуэна: «В «Динамо» не думают о чемпионстве»

07 Ноября 2021 • 09:10 Комментировать (1)
Динамо Москва
1:0
Краснодар
окончен

В рамках 14-го тура российской Премьер-лиги состоялся поединок между московским «Динамо» и «Краснодаром». Минимальную победу в матче отпраздновал столичный коллектив со счетом 1:0. Единственный мяч забил Вячеслав Грулёв.

После окончания встречи своим мнением о поединке поделился защитник «бело-голубых» Фабиан Бальбуэна.

«Доволен результатом. Никто в команде не думает о чемпионстве. В чемпионате много хороших команд, мы готовы сражаться с каждым соперником», - передает слова парагвайского игрока ТАСС.

По итогам 14 туров динамовцы имеют в своем активе 26 баллов и занимают третье место в таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет три очка. При этом у петербургского клуба есть игра в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фабиан Бальбуэна
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