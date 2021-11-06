Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 222 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Казанский считает, что Кордоба сможет забить гол в матче «Динамо» — «Краснодар»

06 Ноября 2021 • 00:23 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
2.60 3.55 2.60
Через 14 ч. 31 мин.

Популярный комментатор Денис Казанский поделился ожиданиями от поединка 14-го тура РПЛ, в котором «Динамо» в Москве примет «Краснодар».

Он дал необычный прогноз. По мнению Казанского, в матче один из голов забьет Джон Кордоба. У букмекеров такая ставка идет с коэффициентом 3.20.

Казанский отметил, что нападающий не забивает уже в четырех встречах. Один гол в восьми поединках - это провал. Но Денис верит в потенциал Кордобы.

«Динамо» - подходящий соперник. Команда часто пропускает - 8 голов за 4 поединка. Проблемы в обороне есть.

Наверняка Кордоба на этот раз сможет удивить. Думаю, ему удастся забить», — приводит слова Казанского «Рейтинг Букмекеров».

Встреча пройдёт 6 ноября в Москве. Начало - в 16:30.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва Денис Казанский
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
06.11  14:00 Арсенал Тула ... Уфа 2.55 3.15 3.05
06.11  16:30 Динамо Москва ... Краснодар 2.49 3.35 2.95
06.11  16:30 Крылья Советов ... Химки 1.97 3.35 4.3
06.11  19:00 Сочи ... ЦСКА Москва 2.6 3.35 2.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Ноября
00:51 · Россия. Премьер-лига
Чорлука объяснил, почему в России мало топ-футболистов
00:23 · Россия. Премьер-лига
Казанский считает, что Кордоба сможет забить гол в матче «Динамо» — «Краснодар»
00:14 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» опровергли интерес к Гаттузо
05 Ноября
23:58 · Россия. Премьер-лига
Гаттузо может возглавить «Спартак»
23:29 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий недоволен форматом Кубка России
22:58 · Россия. Премьер-лига
Хван Ин Бом: Надеюсь, «Рубин» сможет обыграть «Ростов»
22:54 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» - «Локомотив»: прогноз на матч чемпионата России – 7 ноября 2021
22:38 · Россия. Премьер-лига
Леонид Слуцкий: Уверен, что матч с «Ростовом» будет очень сложным
22:22 · Россия. Премьер-лига
​«Урал» - «Зенит»: прогноз на матч чемпионата России – 7 ноября 2021 1
20:48 · Россия. Премьер-лига
Смородская: Извиниться перед «Спартаком»? Не хочу 9
19:53 · Россия. Премьер-лига
«Лион» зимой предпримет ещё одну попытку приобрести Азмуна слухи
19:31 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» ответили на высказывание Смородской, пригрозив разбирательствами в рамках закона 3
17:14 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Антон Миранчук вернётся в расположение «Локомотива» 1
16:42 · Россия. Премьер-лига
Геркус не исключает, что Смолов может покинуть «Локомотив» 1
15:13 · Россия. Премьер-лига
Агент Бийола опроверг слухи о переговорах с «Галатасараем»
Все новости
Рекомендуем