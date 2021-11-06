Казанский считает, что Кордоба сможет забить гол в матче «Динамо» — «Краснодар»

Популярный комментатор Денис Казанский поделился ожиданиями от поединка 14-го тура РПЛ, в котором «Динамо» в Москве примет «Краснодар».

Он дал необычный прогноз. По мнению Казанского, в матче один из голов забьет Джон Кордоба. У букмекеров такая ставка идет с коэффициентом 3.20.

Казанский отметил, что нападающий не забивает уже в четырех встречах. Один гол в восьми поединках - это провал. Но Денис верит в потенциал Кордобы.

«Динамо» - подходящий соперник. Команда часто пропускает - 8 голов за 4 поединка. Проблемы в обороне есть.

Наверняка Кордоба на этот раз сможет удивить. Думаю, ему удастся забить», — приводит слова Казанского «Рейтинг Букмекеров».

Встреча пройдёт 6 ноября в Москве. Начало - в 16:30.