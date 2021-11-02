«Динамо» надеется провести дома матч с «Краснодаром», несмотря на письмо из Роспотребнадзора

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров дал комментарий по поводу места проведения матча 14-го тура Премьер-лиги против «Краснодара». Есть вероятность того, что футбольные матчи в Москве на выходных не состоятся. В то же время «бело-голубые» надеются сыграть на своем поле.

Во вторник в офис «Динамо» пришло письмо от регионального отделения Роспотребнадзора со ссылкой на Указ Мэра Москвы, сообщил клубной пресс-службе Пивоваров. Но у клуба есть разрешение от федерального Роспотребнадзора на то, чтобы провести этот поединок дома и заполнить трибуны на 30%.

Пивоваров добавил, что ждет разъяснений от футбольных властей.