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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» надеется провести дома матч с «Краснодаром», несмотря на письмо из Роспотребнадзора

02 Ноября 2021 • 22:44 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
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06.11 16:30

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров дал комментарий по поводу места проведения матча 14-го тура Премьер-лиги против «Краснодара». Есть вероятность того, что футбольные матчи в Москве на выходных не состоятся. В то же время «бело-голубые» надеются сыграть на своем поле.

Во вторник в офис «Динамо» пришло письмо от регионального отделения Роспотребнадзора со ссылкой на Указ Мэра Москвы, сообщил клубной пресс-службе Пивоваров. Но у клуба есть разрешение от федерального Роспотребнадзора на то, чтобы провести этот поединок дома и заполнить трибуны на 30%.

Пивоваров добавил, что ждет разъяснений от футбольных властей.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва Павел Пивоваров
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