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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Грулёв: «Сил нет, реально очень тяжело было»

06 Ноября 2021 • 18:53 Комментировать (1)
Динамо Москва
1:0
Краснодар
окончен

Лучший футболист матча «Динамо» - «Краснодар» (1:0) Вячеслав Грулёв поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Наверное, не самая простая была победа, потому что «Краснодар» мы знаем, он пытается владеть мячом, атаковать и бить по воротам. Подведите итоги матча, в котором удалось взять три очка.

- Действительно, «Краснодар» очень хорошо владеет мячом, создает очень много моментов, нам сегодня было тяжело и в первом, и во втором тайме. Но ребята все справились, их надо похвалить за самоотдачу, потому что каждый отдавался на все 100%, поэтому и удалось удержать наши ворота в неприкосновенности.

- Где ваша улыбка после отличного матча и индивидуального приза?

- Честно? Сил нет. Реально очень тяжело было. После «Зенита» надо было реабилитироваться, все силы отдали, старались. Даже сил нет радоваться.

- Вы забили много голов в этом сезоне. В прошлом за 30 туров смогли 4 забить. Это ощутимый прогресс. С чем связываете?

- Разные факторы, наверное. В первую очередь мы более сплоченно действуем сейчас как команда, мы много времени друг с другом провели, лучше чувствуем. Оттого много моментов, просто так получается, что  оказываюсь в нужной точке. У каждого игрока может быть столько забитых голов.

- Всегда есть полемика, где вам удобнее играть, в центре нападения или на фланге. Есть плюсы в зависимости от разных позиций?

- Я уже привык, что во взрослом футболе играю и там, и там. Поэтому никаких проблем. Перестраиваюсь и всё.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Вячеслав Грулёв
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