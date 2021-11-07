Колосков отметил невысокий уровень мастерства игроков «Динамо» и «Краснодара»

Почётный глава РФС Вячеслав Колосков покритиковал игроков «Динамо» и «Краснодара» по итогам матча 14-го тура РПЛ, в котором «бело-голубые» победили со счетом 1:0.

Колоскову очень понравилась игра, «в ней было много борьбы и ярких технических находок». Вот только голевых моментов не было. Почётный президент РФС насчитал по опасному удару с каждой стороны - гол и сэйв Антона Шунина.

Колосков добавил, что игроки никак не могли довести атаки до удара. «Это связано с индивидуальным мастерством, другого объяснения я не нахожу», - приводит слова Колоскова РИА Новости.

«Динамо» вышло на третье место, «Краснодар» - седьмой.