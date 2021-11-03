​В РПЛ подтвердили разрешение на проведение матча «Динамо» - «Краснодар»

Матч четырнадцатого тура чемпионата России между «Динамо» и «Краснодаром» действительно было разрешено провести. «ВТБ Арена» субботним вечером может быть заполнена на 30% от общей вместимости. Об этом ТАСС рассказал Ашот Хачатурянц, который занимает должность исполняющего обязанности главы РПЛ. Он отметил усилия клубов, РФС и Лиги.

Ранее в «Динамо» пришло письмо, в котором Роспотребнадзор запрещал проведение матча даже при пустых трибунах. Это спровоцировало разговоры о возможном переносе поединка на другой стадион или на другой день.

Судя по всему, дерби Москвы между «Спартаком» и «Локомотивом» 7 ноября тоже пройдёт согласно расписанию.