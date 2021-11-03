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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В РПЛ подтвердили разрешение на проведение матча «Динамо» - «Краснодар»

03 Ноября 2021 • 14:16 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
2.50 3.35 2.85
06.11 16:30

Матч четырнадцатого тура чемпионата России между «Динамо» и «Краснодаром» действительно было разрешено провести. «ВТБ Арена» субботним вечером может быть заполнена на 30% от общей вместимости. Об этом ТАСС рассказал Ашот Хачатурянц, который занимает должность исполняющего обязанности главы РПЛ. Он отметил усилия клубов, РФС и Лиги.

Ранее в «Динамо» пришло письмо, в котором Роспотребнадзор запрещал проведение матча даже при пустых трибунах. Это спровоцировало разговоры о возможном переносе поединка на другой стадион или на другой день.

Судя по всему, дерби Москвы между «Спартаком» и «Локомотивом» 7 ноября тоже пройдёт согласно расписанию.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва Ашот Хачатурянц
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