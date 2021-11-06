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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко считает, что сейчас «Краснодар» соответствует уровню Лиги чемпионов

06 Ноября 2021 • 19:19 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Краснодар
окончен

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко оценил выступления «Краснодара» в текущем сезоне. Отметим, что «быки» проиграли столичному «Динамо», оказав при этом одному из лидеров чемпионата достойное сопротивление.

По словам Деменко, подопечные Виктора Ганчаренко на данный момент демонстрируют высокий уровень игры. В интервью Rusfootball.info специалист отметил, что краснодарцы добились значительного прогресса за последнее время.

«Если раньше клуб рассчитывал на игру в Лиге Европы, то сейчас это команда под Лигу Чемпионов», - прокомментировал ситуацию Деменко. Однако, уступив динамовцам, «Краснодар» потерял возможность вплотную приблизиться к еврокубковой зоне в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Максим Деменко
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