​Шварц высказался о «Краснодаре» перед субботней игрой

В одном из субботних матчей Премьер-лиги России отношения на поле выяснят «Динамо» и «Краснодар». Рулевой московской команды Сандро Шварц на пятничной пресс-конференции высказался по поводу соперника.

«Краснодар» - качественная команда, имеющая хороший подбор техничных футболистов. Они очень хороши в атаке. Они способны находить свободные зоны впереди. Нам следует сыграть компактно и агрессивно, использовать быстрый переход в атаки за счёт точных передач», - поделился своими мыслями Шварц с журналистами.

Матч между «Динамо» и «Краснодаром» стартует в Москве 6 ноября в 16:30 по местному времени.