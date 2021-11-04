Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 207 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Воронин назвал имена трёх лучших российских футболистов, среди которых двое игроков «Динамо»

04 Ноября 2021 • 21:17 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
2.70 3.55 2.50
06.11 16:30

Бывший игрок сборной Украины и московского «Динамо» Андрей Воронин, который на данный момент работает тренером в структуре столичного клуба, рассказал, кого считает лучшими российскими футболистами прямо сейчас.

Воронин в подкасте на ютуб-канале «Ответь по-братски» отметил двух своих подопечных, а именно 18-летнего полузащитника Арсена Захаряна и 19-летнего нападающего Константина Тюкавина. Помимо динамовцев, украинец включил в свой список также форварда «Локомотива» Фёдора Смолова.

Стоит напомнить, что Тюкавин неожиданно не получил приглашение в национальную сборную России на ноябрьские матчи, оставшись отсеянным с предварительной заявки.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Андрей Воронин Фёдор Смолов Арсен Захарян Константин Тюкавин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Ноября
21:17 · Россия. Премьер-лига
Воронин назвал имена трёх лучших российских футболистов, среди которых двое игроков «Динамо»
20:46 · Россия. Премьер-лига
Гленн Бейл: «На прошлой неделе смотрел несколько матчей «Краснодара» и ЦСКА, сейчас смотрю матчи «Химок»
20:44 · Россия. Премьер-лига
Боярский надеется, что Ракицкий и Азмун не покинут «Зенит»
20:38 · Россия. Премьер-лига
Гленн Бейл: «Знаю несколько русских слов, которые мне нужны на поле, а также чтобы заказать еду»
20:17 · Россия. Премьер-лига
«Он боец»: Геркус встал на защиту Дзюбы
19:34 · Россия. Премьер-лига
Ребров рассказал о новой роли в «Спартаке»
18:18 · Россия. Премьер-лига
​Червиченко: «Шейхи в «Спартаке» - это затравка для дурных»
17:34 · Россия. Премьер-лига
​В КДК рассказали, кого «Зенит» может пустить в закрытый сектор 1
16:18 · Россия. Премьер-лига
​Семак не ожидает лёгкого матча с «Уралом» 3
15:48 · Россия. Премьер-лига
​Семак рассказал о состоянии Оздоева, Сантоса и Кузяева
15:40 · Россия. ФНЛ
​4 матча ФНЛ пройдут без зрителей
14:49 · Россия. Премьер-лига
​Шварц высказался о «Краснодаре» перед субботней игрой
14:44 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин назвал лучшего тренера РПЛ 5
14:40 · Россия. Премьер-лига
​Оздоев приступил к тренировкам в общей группе
13:56 · Россия. Премьер-лига
​«Федун – ничтожный руководитель»: Кавазашвили мечтает о покупке «Спартака» шейхами 7
Все новости
Рекомендуем