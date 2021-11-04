Воронин назвал имена трёх лучших российских футболистов, среди которых двое игроков «Динамо»

Бывший игрок сборной Украины и московского «Динамо» Андрей Воронин, который на данный момент работает тренером в структуре столичного клуба, рассказал, кого считает лучшими российскими футболистами прямо сейчас.

Воронин в подкасте на ютуб-канале «Ответь по-братски» отметил двух своих подопечных, а именно 18-летнего полузащитника Арсена Захаряна и 19-летнего нападающего Константина Тюкавина. Помимо динамовцев, украинец включил в свой список также форварда «Локомотива» Фёдора Смолова.

Стоит напомнить, что Тюкавин неожиданно не получил приглашение в национальную сборную России на ноябрьские матчи, оставшись отсеянным с предварительной заявки.