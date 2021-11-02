​Мусаев прокомментировал слухи о влиянии Галицкого на выбор состава «Краснодара»

Экс-наставник «Краснодара» Мурад Мусаев стал гостем нового выпуска программы «Сычёв подкаст и Денис Казанский», которая выходит на YouTube.

Среди прочего, Мусаев прокомментировал слухи о том, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий указывал ему, кого ставить в состав команды.

«Да, Сергей Николаевич погружён в процесс. Да, он обо всём спрашивает. Но чтобы указывать, кого ставить в состав, такого не было», - дал комментарий Мусаев.

Напомним, что Мурад Мусаев покинул должность главного тренера «Краснодара» в начале апреля после домашнего поражения команды от «Ахмата» со счётом 0:5.