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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Мусаев прокомментировал слухи о влиянии Галицкого на выбор состава «Краснодара»

02 Ноября 2021 • 13:37 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
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06.11 16:30

Экс-наставник «Краснодара» Мурад Мусаев стал гостем нового выпуска программы «Сычёв подкаст и Денис Казанский», которая выходит на YouTube.

Среди прочего, Мусаев прокомментировал слухи о том, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий указывал ему, кого ставить в состав команды.

«Да, Сергей Николаевич погружён в процесс. Да, он обо всём спрашивает. Но чтобы указывать, кого ставить в состав, такого не было», - дал комментарий Мусаев.

Напомним, что Мурад Мусаев покинул должность главного тренера «Краснодара» в начале апреля после домашнего поражения команды от «Ахмата» со счётом 0:5.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Галицкий Мурад Мусаев
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