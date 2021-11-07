Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 319 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Грулёв: «По инерции добежал до дальней штанги, надо было просто попасть по мячу»

07 Ноября 2021 • 13:22 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Краснодар
окончен

Форвард «Динамо» Вячеслав Грулёв на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Краснодаром» (1:0).

- Три из своих 11 голов ты забил «Краснодару». В шести матчах три гола и она передача. Почему именно эта команда - твой любимый соперник?

- Не знаю, так получается, закономерность присутствует, наверное, но я не знаю, с чем связано. Всегда с «Краснодаром» интересные матчи, потому что они тоже игровая команда, пытаются играть в футбол. Наверное, из-за этого у нас с ними получилась такая игра, обоюдоострая.

- Своим третьим голом ты стал лучшим бомбардиром «Динамо» в истории противостояний с «Краснодаром», что для тебя это значит?

- «Краснодар» - довольно молодая команда. Просто выиграли и отлично. На этом точно не надо зацикливать внимание.

- Твой первый  приз лучшего игрока в этом сезоне. Это добавляет тебе уверенности на следующие матчи?

- Если честно, я не сказал бы, что делал что-то сверхъестественное, просто комбинация была, я бежал на дальнюю штангу. Просто отметил бы всю команду, которая на протяжении 95 минут оборонялась всеми силами. Мы пытались сохранить ворота в неприкосновенности и победить. Поэтому все отлично боролись, все молодцы вообще.

- Как раз про гол. Ты очень круто пробил низом, прямо в угол, всё в одно касание. Как в том моменте удалось принять решение и ударить именно так?

- Я не знаю, просто по инерции добежал до дальней штанги, надо было просто попасть по мячу, потому что вратарю, понятное дело, неудобно было. Он пытался достать этот мяч, но я очень сильно пробил, поэтому он не смог выручить.

- Сегодня ты часто оказывался слева против Спайича, он все время играет в центре, а сегодня на фланге. Делал ли тренер акцент чаще атаковать именно через этот фланг?

- Да мы сами узнали об этом перед матчем по сути. Я не знаю, с чем связано отсутствие Петрова. К этому конкретно не готовились, просто следовали нашим принципам, которые у нас есть при построении атак, и все получилось.

- Четвертая победа над «Краснодаром», возвращение на промежуточное второе место - все это придает уверенности на продуктивную работу в международную паузу?

- Да, конечно, важно было именно сегодня победить, потому что с точки зрения турнирной таблицы мы продолжаем оставаться в гонке. Для нас важно было сегодня добыть три очка.

Реклама


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Вячеслав Грулёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
07.11  14:00 Урал ... Зенит 8 5.6 1.36
07.11  16:30 Ростов ... Рубин 2.6 3.25 2.9
07.11  19:00 Ахмат ... Нижний Новгород 1.87 3.45 4.7
07.11  19:00 Спартак Москва ... Локомотив Москва 2.49 3.35 2.95
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Ноября
13:22 · Россия. Премьер-лига
Грулёв: «По инерции добежал до дальней штанги, надо было просто попасть по мячу»
12:35 · Россия. Премьер-лига
Рианчо встал на защиту Витории
11:10 · Россия. Премьер-лига
Бубнов спрогнозировал победителя в дерби «Спартак» - «Локомотив»
10:20 · Россия. Премьер-лига
Спартак - Локомотив: где смотреть прямую трансляцию онлайн
10:11 · Россия. Премьер-лига
Шёл к этому два года: Как Селихов стал первым номером в «Спартаке»
09:13 · Россия. Премьер-лига
Сабитов: «Работа Березуцкого в ЦСКА мне нравится, а «Сочи» не показывает ничего сверхъестественного» 1 эксклюзив
09:10 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна: «В «Динамо» не думают о чемпионстве» 1
06 Ноября
23:46 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: Захарян – это не олицетворение «Динамо» 1
22:19 · Россия. Премьер-лига
Как «Сочи» громил ЦСКА - видео видео
22:13 · Россия. Премьер-лига
Рангник заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед» 5
21:53 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Такой крупный счёт, у нас возникает расслабуха»
21:46 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий: «Первый тайм играли просто ужасно, были обескуражены»
21:39 · Россия. Премьер-лига
Касьерра: «Действительно, мы были близки к максимуму»
21:33 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Мы на полкорпуса были ближе к победе»
21:28 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Стоит отметить наш общий командный дух, сегодня мы выиграли именно командой»
Все новости
Рекомендуем