Грулёв: «По инерции добежал до дальней штанги, надо было просто попасть по мячу»

Форвард «Динамо» Вячеслав Грулёв на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Краснодаром» (1:0).

- Три из своих 11 голов ты забил «Краснодару». В шести матчах три гола и она передача. Почему именно эта команда - твой любимый соперник?

- Не знаю, так получается, закономерность присутствует, наверное, но я не знаю, с чем связано. Всегда с «Краснодаром» интересные матчи, потому что они тоже игровая команда, пытаются играть в футбол. Наверное, из-за этого у нас с ними получилась такая игра, обоюдоострая.

- Своим третьим голом ты стал лучшим бомбардиром «Динамо» в истории противостояний с «Краснодаром», что для тебя это значит?

- «Краснодар» - довольно молодая команда. Просто выиграли и отлично. На этом точно не надо зацикливать внимание.

- Твой первый приз лучшего игрока в этом сезоне. Это добавляет тебе уверенности на следующие матчи?

- Если честно, я не сказал бы, что делал что-то сверхъестественное, просто комбинация была, я бежал на дальнюю штангу. Просто отметил бы всю команду, которая на протяжении 95 минут оборонялась всеми силами. Мы пытались сохранить ворота в неприкосновенности и победить. Поэтому все отлично боролись, все молодцы вообще.

- Как раз про гол. Ты очень круто пробил низом, прямо в угол, всё в одно касание. Как в том моменте удалось принять решение и ударить именно так?

- Я не знаю, просто по инерции добежал до дальней штанги, надо было просто попасть по мячу, потому что вратарю, понятное дело, неудобно было. Он пытался достать этот мяч, но я очень сильно пробил, поэтому он не смог выручить.

- Сегодня ты часто оказывался слева против Спайича, он все время играет в центре, а сегодня на фланге. Делал ли тренер акцент чаще атаковать именно через этот фланг?

- Да мы сами узнали об этом перед матчем по сути. Я не знаю, с чем связано отсутствие Петрова. К этому конкретно не готовились, просто следовали нашим принципам, которые у нас есть при построении атак, и все получилось.

- Четвертая победа над «Краснодаром», возвращение на промежуточное второе место - все это придает уверенности на продуктивную работу в международную паузу?

- Да, конечно, важно было именно сегодня победить, потому что с точки зрения турнирной таблицы мы продолжаем оставаться в гонке. Для нас важно было сегодня добыть три очка.