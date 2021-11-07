Дебютант «Динамо» Кутицкий: «После 15 минут пропало волнение, и я играл в свою игру»

Защитник «Динамо» Александр Кутицкий на клубном канале в YouTube подвёл итоги своего дебютного матча в РПЛ, против «Краснодара» (1:0).

- Первый матч в старте в РПЛ. Насколько нервно для тебя было выходить в матче с первых минут?

- Первые минуты были волнительными. Важный матч, важные три очка. После 15 минут, наверное, пропало волнение, и я играл в свою игру, как умею.

- Ты провел весь матч против далеко не самого слабого соперника. Как ощущения, хватило ли сил?

- Конечно, под конец уже начали ножки чуть подсаживаться. Чуть спазмы были, но ничего, дотерпел.

- Как думаешь, как получилось сдержать одну из самых атакующих команд в РПЛ, фактически не давая создавать моменты сопернику?

- Самое важное - игра команды, все ребята молодцы, все отработали в обороне качественно, Шунин спас в паре моментов, все молодцы.

- Наш стадион, стадион, болельщики, твой дебют в РПЛ. Какие ощущения от этого матча?

- Я очень рад дебютировать в столь важном матче, проведя все 90 минут на родном стадионе. Болельщики придавали уверенность.