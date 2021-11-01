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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петреску готов в любой момент вернуться в Россию

01 Ноября 2021 • 19:09 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
2.50 3.35 2.85
06.11 16:30

Агент Николай Пырнэу заявил о желании Дана Петреску вернуться в Россию и тренировать один из клубов РПЛ.

- Его контракт с «ЧФР Клуж» составлен таким образом, что в случае чего он может уйти в любой момент, - приводит слова представителя интересов тренера «РБ-Спорт».

При этом приоритет Петреску - Премьер-лига России, и не обязательно топ-клуб. Также Пырнэу отметил, что его клиент в восторге от «Краснодара» и готов возглавить команду, если представится такая возможность. К тому же Краснодар  - любимый город Петреску, а к Сергею Галицкому он относится с большим уважением.

Напомним, что ранее Петреску возглавлял «Кубань» и «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Дан Петреску Николай Пырнэу
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