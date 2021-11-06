Бубнов сделал прогноз на матч «Динамо» - «Краснодар»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о поединке между столичным «Динамо» и «Краснодаром» в рамках 14-го тура Премьер-лиги.

«Прогноз: 2:1. У обеих команд есть проблемы в защите. Поставлю все же на «Динамо», которое играет дома и в целом постабильнее», - приводит слова аналитика Sportbox.

Поединок пройдет на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 6 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Следить за подробной текстовой трансляцией можно будет на Liveresult.ru.

Перед этим матчем «бело-голубые» занимают четвертое место в таблице РПЛ, а «быки» располагаются на шестой строчке.