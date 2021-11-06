Отменённое удаление Шунина и гол Грулёва: «Динамо» без двух лидеров победило «Краснодар» 4-й раз подряд

В одном из трёх центральных матчей 14-го тур сошлись «Динамо» и «Краснодар».

«Динамо», крупно проиграв в прошлом туре в Петербурге, перестало считаться реальным претендентом на чемпионство, ну а касательно «Краснодара» таких ожиданий и не было. «Быки» несколько похорошели при Ганчаренко, но тот не приводил к чемпионству даже ЦСКА, и что уж тут говорить про «Краснодар», который боится золотых медалей, словно огня.

«Чёрно-зелёные» подошли к отчётной встрече на фоне трёхматчевой серии без побед и с двумя подряд поражениями. Это могло навеять некие ассоциации с прошлым сезоном, когда «Краснодар» впал в масштабный кризис при Мусаеве. Но сейчас игровая ситуация у «быков» смотрится лучше, пусть даже здорово стартовавший в России Кордоба взял паузу в своих результативных действиях. Он, кстати, не попал в стартовый состав на «ВТБ Арену», а «бело-голубые» обходились без дисквалифицированных Фомина и Захаряна.

В первом тайме не хватало голевых моментов, но игра смотрелась. В каком-то смысл это было продолжение матча ЦСКА – «Краснодар», состоявшегося в начале прошлого месяца. «Быки» больше владели мячом и больше били по воротам в гостях и сильного московского клуба. И счёт наблюдался тоже 0:0. Не самый высокий Кабелла испытывал страсть к игре головой, но не попадал в створ.

В дебюте второго тайма команды явили миру обмен опасными атаками. Грулёв с левого полуфланга отправил мяч катиться рядом с дальней штангой, а Классон во время выхода один на один сместился чересчур вправо, и бывший одноклубник Скопинцев его нейтрализовал. Вскоре Шунин увидел перед собой красную карточку за якобы игру рукой вне пределов штрафной после удара Крыховяка, но Москалёв после видеоповтора отменил наказание, поскольку Шунин на самом деле сыграл боком.

У «Динамо» не получалась конкретно инициативная игра, однако на 62-й минуте им дался прекрасный шанс. Макаров подключил в правой части штрафной Скопинцева, тот прострелил, и Тюкавин в своём фирменном стиле пробил пяткой – Сафонов спас гостей. Ответом «чёрно-зелёных» был выпад один на один в исполнении Сперцяна – здесь уже Шунин действовал классно, оперативно выйдя из ворот и сделав сэйв.

Во втором тайме игра стала острее, и «бело-голубые» обратили это себе на пользу. У «Краснодара» на замену вышел Кордоба – и ничего. А у «Динамо» вышел Нжи – и оформил результативный пас. На правом фланге сыграв в стеночку с Шиманьским, он прострелил. Ни Сорокин, ни Кайо, ни Спайич не остановили этот мяч, и на дальней штанге ближний угол поразил Грулёв (1:0).

«Краснодар» владел мячом в концовке, но ничего положительного из этого не извлёк и потерпел третье подряд поражение с учётом всех турниров, продлив свою безвыигрышную серию до четырёх встреч. «Динамо» же четвёртый раз кряду одолело «быков» в личных встречах. Команда Шварца пока что выбралась на второе место, но ещё не играли её конкуренты.

Кирилл Иванцов