Шварц: «Стоит отметить наш общий командный дух, сегодня мы выиграли именно командой»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» (1:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Как вы оцениваете все то, что мы сегодня увидели на футбольном поле?

- В первую очередь хочу сказать, что я горд командой, что мы достигли результата. Более того, вы знаете, что у нас сегодня отсутствовали игроки. Тем ценнее победа, так как смогли добиться ее, выстоять, сыграть на ноль, что тоже очень важно. В некоторых фазах, может быть, была возможность выбежать лучше в контратаки, но это не удалось. Тем не менее, надо отдать должное, сегодня нам противостоял очень серьезный оппонент с высоким качеством игроков в атаке. Был отрезок игры, когда немного инициативу перехватил «Краснодар», они стали создавать моменты, но в то же время мы могли больше выбегать в контратаки. Надо также отметить, что у нас были острые моменты в первом тайме, когда мы могли повести в счете, но опять же отдадим должное высокому мастерству команды, которая нам сегодня противостояла.

В первую очередь, наверное, стоит отметить наш общий командный дух, сегодня мы выиграли именно командой. Если говорить о молодом Кутицком, то сегодня он сыграл на очень важной позиции опорного полузащитника и очень качественно себя проявил. В этом плане я благодарю академию, которая выращивает нам игроков столь качественных, и они уже принимают участие в матчах.