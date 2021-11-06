«Динамо» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч

В рамках 14-го тура российского чемпионата состоится поединок между столичным «Динамо» и «Краснодаром». Главные тренеры команд объявили стартовые составы на предстоящую встречу.

За «бело-голубых» с первых минут на газон выйдут: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Кутицкий, Ордец, Бальбуэна, Макаров, Шиманьски, Моро, Грулёв, Тюкавин.

В стартовом составе «быков» сыграют: Сафонов, Сорокин, Спаич, Ионов, Черников, Классон, Сперцян, Крыховяк, Кайо, Вильена, Кабелла.

Матч пройдет на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 16:30 по столичному времени. Текстовая трансляция поединка пройдет на Liveresult.ru.

Перед сегодняшним поединком «Динамо» идет на четвертом месте в турнирной таблице, а «Краснодар» занимает шестую строчку.