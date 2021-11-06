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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко: «Динамо», действительно, заслуженно идёт на второй строчке, сейчас это второй по силе клуб России» эксклюзив

06 Ноября 2021 • 19:19 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Краснодар
окончен

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал гостевое поражение «быков» в матче против «Динамо».

«Я говорил, что важным фактором станет то, кто первым забьёт гол. Обе команды играют  в очень хороший футбол. Получился отличный матч. И «Динамо», и «Краснодар» играют в открытый футбол. «Динамо» сейчас показывают очень хорошую игру. Я расценивал шансы, как 50 на 50. Забил бы первым «Краснодар», игра была бы другая. Но побеждает сильнейший. В какой-то степени «Краснодару» не везёт с «Динамо», неудобный соперник.

Мне нравится, как играет «Краснодар». Иногда команда сама теряет очки с более слабыми соперниками. Но сегодня «Динамо» играло очень уверенно в свой футбол. Нужно отдать должное Сандро Шварцу, он создал очень хорошую команду. «Динамо», действительно, заслуженно идет на второй строчке. Сейчас это второй по силе клуб России», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва Максим Деменко
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