Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал гостевое поражение «быков» в матче против «Динамо».

«Я говорил, что важным фактором станет то, кто первым забьёт гол. Обе команды играют в очень хороший футбол. Получился отличный матч. И «Динамо», и «Краснодар» играют в открытый футбол. «Динамо» сейчас показывают очень хорошую игру. Я расценивал шансы, как 50 на 50. Забил бы первым «Краснодар», игра была бы другая. Но побеждает сильнейший. В какой-то степени «Краснодару» не везёт с «Динамо», неудобный соперник.

Мне нравится, как играет «Краснодар». Иногда команда сама теряет очки с более слабыми соперниками. Но сегодня «Динамо» играло очень уверенно в свой футбол. Нужно отдать должное Сандро Шварцу, он создал очень хорошую команду. «Динамо», действительно, заслуженно идет на второй строчке. Сейчас это второй по силе клуб России», - сказал Деменко.