Ганчаренко: «Мы на полкорпуса были ближе к победе»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился впечатлениями от матча с «Динамо» (0:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Да, наверное, мы на полкорпуса были ближе к победе, контролировали игру. По тем опасностям, которые были, мы тоже были ближе к победе. Но так бывает, это футбол, сбор мелочей. Всё против нас пока. Надо, наверное, эту серию перетерпеть.

- Три матча без забитых мячей…

- Три матча? Давайте говорить о сегодняшней игре. В смысле «три матча»?

- Потому что это не очень характерно для «Краснодара». Вырисовывается такая штука, которая состоит из нескольких пунктов.

- Но мы же сегодня говорим о «Динамо». Зачем возвращаться к тому, что было неделю назад?

- Вопрос про то, насколько вам удалось справиться именно со стилистикой «Динамо»? Потому что показалось, что удалось.

- Мы очень хорошо выходили из-под прессинга «Динамо». Мы понимали, как это надо делать. У нас не хватало одного игрока в глубину атаки для того, чтобы более остро атаковать.