Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 324 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ганчаренко: «Мы на полкорпуса были ближе к победе»

06 Ноября 2021 • 21:33 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Краснодар
окончен

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился впечатлениями от матча с «Динамо» (0:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Да, наверное, мы на полкорпуса были ближе к победе, контролировали игру. По тем опасностям, которые были, мы тоже были ближе к победе. Но так бывает, это футбол, сбор мелочей. Всё против нас пока. Надо, наверное, эту серию перетерпеть.

- Три матча без забитых мячей…

- Три матча? Давайте говорить о сегодняшней игре. В смысле «три матча»?

- Потому что это не очень характерно для «Краснодара». Вырисовывается такая штука, которая состоит из нескольких пунктов.

- Но мы же сегодня говорим о «Динамо». Зачем возвращаться к тому, что было неделю назад?

- Вопрос про то, насколько вам удалось справиться именно со стилистикой «Динамо»? Потому что показалось, что удалось.

- Мы очень  хорошо выходили из-под прессинга «Динамо». Мы понимали, как это надо делать. У нас не хватало одного игрока в глубину атаки для того, чтобы более остро атаковать.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Виктор Ганчаренко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Арсенал Тула 0:0 Уфа
окончен Динамо Москва 1:0 Краснодар
окончен Крылья Советов 3:0 Химки
окончен Сочи 4:1 ЦСКА Москва
07.11  14:00 Урал ... Зенит 8 5.6 1.36
07.11  16:30 Ростов ... Рубин 2.6 3.25 2.9
07.11  19:00 Ахмат ... Нижний Новгород 1.87 3.45 4.7
07.11  19:00 Спартак Москва ... Локомотив Москва 2.49 3.35 2.95
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Ноября
21:53 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Такой крупный счёт, у нас возникает расслабуха»
21:46 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий: «Первый тайм играли просто ужасно, были обескуражены»
21:39 · Россия. Премьер-лига
Касьерра: «Действительно, мы были близки к максимуму»
21:33 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Мы на полкорпуса были ближе к победе»
21:28 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Стоит отметить наш общий командный дух, сегодня мы выиграли именно командой»
21:19 · Россия. Премьер-лига
Скопинцев: «Рад, что удалось обыграть таких мастеров» 1
21:09 · Россия. Премьер-лига
Пономарёву стыдно за игру ЦСКА в матче против «Сочи»
20:43 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА отыграл один мяч у «Сочи» - видео видео
19:44 · Россия. Премьер-лига
Как «Сочи» быстро сделал разгромным счёт в матче с ЦСКА - видео видео
19:37 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» разгромили «Химки» - видео видео
19:33 · Россия. Премьер-лига
Как «Динамо» одолело «Краснодар» - видео видео
19:19 · Россия. Премьер-лига
Деменко считает, что сейчас «Краснодар» соответствует уровню Лиги чемпионов
19:14 · Россия. ФНЛ
«Алания» забила пять мячей в ворота «Торпедо»
19:06 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий: «Марио может играть на любой позиции, как большинство очень хороших игроков»
19:01 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Нам противостоит серьёзный соперник, стабильный на протяжении долгих лет»
Все новости
Рекомендуем