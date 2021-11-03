​Принято решение по матчу «Динамо» - «Краснодар»

Проведение субботнего матча Премьер-лиги между «Динамо» и «Краснодаром» находилось под угрозой. Как известно, Роспотребнадзор направил в московский клуб письмо, запретив проводить футбольный поединок даже со зрителями, учитывая эпидемиологическую обстановку. Впрочем, РФС и РПЛ договорились с властями, и игра состоится. Об этом в своём телеграм-канале написал журналист и инсайдер Нобель Арустамян. По его данным, стадион будет разрешено заполнить на 30% от общей вместимости.

Матч «Динамо» - «Краснодар» пройдёт в субботу, 6 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.