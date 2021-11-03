Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 356 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Принято решение по матчу «Динамо» - «Краснодар»

03 Ноября 2021 • 14:02 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
2.50 3.35 2.85
06.11 16:30

Проведение субботнего матча Премьер-лиги между «Динамо» и «Краснодаром» находилось под угрозой. Как известно, Роспотребнадзор направил в московский клуб письмо, запретив проводить футбольный поединок даже со зрителями, учитывая эпидемиологическую обстановку. Впрочем, РФС и РПЛ договорились с властями, и игра состоится. Об этом в своём телеграм-канале написал журналист и инсайдер Нобель Арустамян. По его данным, стадион будет разрешено заполнить на 30% от общей вместимости.

Матч «Динамо» - «Краснодар» пройдёт в субботу, 6 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Ноября
14:50 · Россия. Премьер-лига
Вагнер Лав назвал самый запоминающийся момент в ЦСКА
14:16 · Россия. Премьер-лига
​В РПЛ подтвердили разрешение на проведение матча «Динамо» - «Краснодар»
14:10 · Россия. Премьер-лига
​В Москве не продлят нерабочие дни
13:57 · Россия. Премьер-лига
​Вагнер Лав не ощущает себя легендой российского футбола 1
13:27 · Россия. Премьер-лига
​Министр спорта России высказался о возможных изменениях в календаре соревнований
12:31 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» начал сотрудничество с банком
11:25 · Кубок России
Ташуев: «Спартак против «Кубани» – обычная пара, или вы думаете, что подвиги каждый раз совершаться будут?» эксклюзив
11:12 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, кто будет судить дерби «Спартак» - «Локомотив»
11:05 · Россия. Премьер-лига
​РПЛ сделала заявление о ситуации с матчем «Динамо» - «Краснодар»
10:54 · Россия. Премьер-лига
​РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока и тренера в октябре
10:17 · Россия. Премьер-лига
​Хабиб и Зеедорф будут создавать футбольные школы фото
02 Ноября
23:15 · Россия. Премьер-лига
Уткин объяснил, почему шейхи хотят купить именно 20% акций «Спартака» 3
22:44 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» надеется провести дома матч с «Краснодаром», несмотря на письмо из Роспотребнадзора 1
22:23 · Россия. Премьер-лига
Матч «Спартак» - «Локомотив» может пройти в Химках 1
20:58 · Кубок России
Алексей Березуцкий - о матче с «Сочи» в Кубке: «Одна из самых сильных пар»
Все новости
Рекомендуем