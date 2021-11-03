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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​РПЛ сделала заявление о ситуации с матчем «Динамо» - «Краснодар»

03 Ноября 2021 • 11:05 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
2.50 3.35 2.85
06.11 16:30

Матч ближайшего тура чемпионата России между «Динамо» и «Краснодаром» может быть перенесён на другой стадион из-за требований Роспотребнадзора в условиях вспышки коронавируса. Между тем, Премьер-лига сделала заявление о ситуации с матчем.

РПЛ сообщила, что держит ситуацию на контроле, контактируя с представителями «Динамо» и РФС. В настоящее время идёт работа над возможными сценариями. Лига обещает рассказать о принятых решениях позже.

Матч между «Динамо» и «Краснодаром» должен пройти в ближайшую субботу, 6 ноября. Стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по московскому времени.  

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