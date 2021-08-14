Акинфеев может стать рекордсменом РПЛ

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев уже в следующем туре российского чемпионата может стать рекордсменом турнира. Сегодня вратарь помог своей команде добыть уверенную победу (3:1).

Проведя 90 минут в рамке ворот «армейцев» в сегодняшнем матче против «Ростова», Акинфеев оформил 489-й матч в высшем дивизионе российского футбола, тем самым повторив рекорд. Лидером в соответствующем списке являлся известный в прошлом футболист Сергей Игнашевич.

Побить рекорд Игорь Акинфеев может уже в ближайшие игровые дни РПЛ. Далее по календарю у ЦСКА домашний матч с «Ахматом», а затем выездное испытание «Зенитом».