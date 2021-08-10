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Россия. Премьер-лига

Агент - об отсутствии Гайча в заявке на сезон: «Адольфо — игрок ЦСКА»

10 Августа 2021 • 18:19 Комментировать
Ростов
...
ЦСКА Москва
3.85 3.40 2.00
14.08 20:00
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Футбольный агент Фабиан Бустос, который представляет интересы нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, прокомментировал отсутствие игрока в заявке московского клуба на сезон.

Бустос, отвечая на этот вопрос, удивился и сказал, что не понимает, о чем речь. Он отметил, что Гайч является игроком ЦСКА, пишет Sport24

Аргентинец перешёл в ЦСКА из «Сан Лоренсо» за 8,5 миллионов евро. В составе «армейцев» он сыграл 18 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Вторую половину прошлого сезона он провёл в аренде в итальянском «Беневенто».

Напомним, что ранее в ЦСКА рассказали о состоянии здоровья Антона Заболотного, который получил травму в прошлом матче.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Адольфо Гайч
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