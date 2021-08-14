Сёмин: «Те, которые имеют прививку, пусть они ходят на все мероприятия и на футбол»

Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Матч Премьер».

- Первый домашний матч с «Ростовом» и пустые трибуны. Опишите эмоции, которые есть.

- Эмоции есть всегда, но без болельщиков все-таки футболу плохо. Такова ситуация, но я бы по-другому сделал. Те, которые имеют прививку, пусть они ходят на все мероприятия, и на футбол, и на балет, куда угодно. Это еще определенный стимул для людей, чтобы сделать прививочную кампанию.

- Вы тренируете почти 40 лет. Последняя пауза в нашем чемпионате у вас состоялась до ковида. Я не помню, это ваш первый матч, в 40-летней карьере без болельщиков на трибунах?

- Наверное, первый без болельщиков. И самый сложный.