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Россия. Премьер-лига

Сёмин: «Если говорить простым языком, «поплыли» после этого гола, который забил ЦСКА»

14 Августа 2021 • 23:23 Комментировать
Ростов
1:3
ЦСКА Москва
окончен
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Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от матча с ЦСКА (1:3) в эфире канала «Матч Премьер».

- Проигрываешь тогда, когда допускаешь ошибки. Мы допустили много ошибок со стандарта, мы не справились в этой ситуации. Ну и потом, если говорить простым языком, «поплыли» после этого гола, который забил ЦСКА. ЦСКА имел преимущество. Второй тайм мы, во-первых, схему изменили, поменяли многих игроков. На мой взгляд, мы игру выровняли, но опять допустили элементарную ошибку, которая не позволила нам добиться положительного результата.

- Во втором тайме действительно «Ростов» забрал игру и мяч себе, 2:1. И вот здесь ключевой момент. Кроме болельщиков чего не хватило «Ростову»? Показалось, что футболисты просто перестали бежать в какой-то момент.

- Наверное, не хватило мастерства в первую очередь. Вторым таймом я доволен, мы его не проиграли и имели преимущество. Два разных тайма, совершенно разных.

- Есть ли какая-то информация по Норманну? Что с ним и его повреждением?

- У него старая травма, она о себе дала знать, и мы не стали рисковать.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Юрий Сёмин
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