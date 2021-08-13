Агент Влашича прокомментировал слова отца игрока

Агент Тончи Мартич, который является представителем полузащитника ЦСКА Николы Влашича, ответил на заявление отца футболиста, пишет Sport24.

Сегодня Йошко Влашич сообщил, что приоритетом для его сына сейчас является уход из «армейского» клуба. Агент футболиста на это заявил, что «в данный момент действительно работает над трансфером». Иными деталями он не поделился. В последнее время поступала информация, что 23-летнего хорвата хочет заполучить «Милан», но переговоры по поводу трансфера идут не очень гладко.

Никола Влашич в прошлом сезоне Российской Премьер-лиги провел 26 матчей, забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач.