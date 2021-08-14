Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал гостевую победу «армейцев» над «Ростовом».

«Честно говоря, игра средняя. Игра на уровне команд 6-10 места. В первом тайме вообще особого темпа не было, команды катали мяч. В этой ситуации максимум выжал ЦСКА: сработал стандарт, и контратака хорошая получилась. Эджуке протащил мяч, а Чалов продемонстрировал навык, характерный нападающему, он не стал сближаться с вратарем, а сразу пробил в одно касание. В первом тайме проблем у ЦСКА не было особых. Во втором тайме Юрий Павлович сделал замены, и началось движение, поменялись скорости, у ЦСКА начались проблемы. Даже замены «армейцев» никак не помогли. Будь «Ростов» в конце матча чуть поудачливее, все могло быть по-другому.

В самом конце ЦСКА разыграли неплохую комбинацию и забили. Но игра во втором тайме у ЦСКА была неуверенной, причем и у основного состава, и у запасных. Неуверенность во всех действиях, передачах. Ты играешь в гостях и ведешь 2:0, ты должен понимать, что команда соперника взвинтит темп. Нужно взять мяч под свой контроль, а соперники пусть бегают. «Ростов» тоже, кстати, имеет проблемы с физикой, поэтому темп бы они такой тогда долго не держали. Но нет, ЦСКА получает гол в свои ворота. Мяч вообще у ЦСКА не держался, игры вообще не было.

Как были у «армейцев» проблемы, так и остались. По игре хочется видеть гораздо большего, хочется видеть осмысленные действия. Обе команды не готовы к чемпионату физически, а от физики зависит и тактика, и все остальное. Если вы не можете двигаться, отдавать передачи, успевать на опережение, то смысл вообще от всего. В первом тайме темпа не было, поэтому ЦСКА был конкурентноспособен и действовал комфортно. Как только темп поднялся, начались проблемы. Усталость показывает все их проблемы. Но хорошо то, что хорошо заканчивается. Три очка есть, но проблемы все остались», - сказал Масалитин.