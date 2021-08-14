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Россия. Премьер-лига

ЦСКА одолел «Ростов» при пустых трибунах и поравнялся со «Спартаком» в турнирной таблице

14 Августа 2021 • 21:56 Комментировать (2)
Ростов
1:3
ЦСКА Москва
окончен
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В рамках четвёртого тура РПЛ «Ростов» дома сыграл против ЦСКА.

Протокол игры  
Ростов 1:3 ЦСКА Москва
    8' Бийол Яка (0:1)
    36' Чалов Фёдор (0:2)
(1:2) Глебов Данил 54'    
    89' Марадишвили Константин (1:3)
Песьяков Сергей Байрамян Хорен   66' (Фольмер Кирилл (   66') Осипенко Максим Хаджикадунич Деннис Терентьев Денис Норманн Матиас   42' (Сухомлинов Данила (   42') Мамаев Павел Глебов Данил Хасимото Кэнто   79' (Жигович Армин (   79') Полоз Дмитрий   46' (Баштуш Бартоломеу (   46') Комличенко Николай   46' (Алмквист Понтус (   46')
Запасные: Тошевски Давид Мелёхин Виктор Лукьянов Вадим Лангович Андрей Тугарев Роман Мухин Александр Бабурин Егор
Акинфеев Игорь Фернандес Марио   62' (Набабкин Кирилл (   62') Дивеев Игорь Бийол Яка Обляков Иван Мухин Максим Ахметов Ильзат Кучаев Константин   62' (Марадишвили Константин (   62') Влашич Никола   68' (Дзагоев Алан (   68') Эджуке Чидера   61' (Бохинен Эмиль (   61'   78') Чалов Фёдор
Запасные: Фукс Бруно Яковлев Владислав Гайч Адольфо Васин Виктор Зайнутдинов Бактиёр Бистрович Кристиян Карпов Вадим Тороп Владислав
14 августа. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).

 

Сырую команду Алексея Березуцкого начало сезона проверяет по всем фронтам. После двух московских дерби (оба успешно проиграны) – выезд в Ростов. «Жёлто-синие» болельщики ждали от своей команды только победы. Ведь в этом сезоне побед у «Ростова» ещё не было. Побед у «Ростова» при Юрии Сёмине ещё не было. Открыть серию на домашнем стадионе против ЦСКА – праздник для города. Правда, ситуацию омрачали пустые трибуны.

К тому же, у Алексея Березуцкого продолжается недобор в обороне: Магнуссон, Щенников, Фукс, Гогуа не могут играть. Не успел залечить мышечное повреждение и Антон Заболотный, от которого теперь очень зависит атака ЦСКА. Но «армейцы» вновь начали очень бодро. Подавили быстрым голом «Динамо», на восьмой минуте вынимал мяч из сетки ворот и Сергей Песьяков.

 

Никола Влашич с левого корнера закрутил в центр штрафной площади, а там Бийол выиграл воздух, пробив головой строго под правую штангу. Песьяков прыгал, но не достал – 0:1. И хватку ЦСКА не ослабил, будто повторяя матч с «Динамо». Реактивный Эджуке с левого фланга примчался в центр, там на замахе убрал защитника и пробил точно в Песьякова. Сергея неудачно парировал, но Чалов не прочитал эпизод и не сыграл на добивании. Следующий момент дальним ударом катализировал Максим Мухин – Сергей Песьяков с трудом достал мяч в правому углу.

ЦСКА не стал повторять ошибок матча с «Динамо» и, пользуясь своим преимуществом, оформил второй мяч ещё до перерыва. Эджуке на дриблинге ушёл от двух соперников, организовав атаку 4 в 3. Чидера не стал жадничать, на углу штрафной площади снабдив мячом Фёдора Чалова, а тот не сфальшивил, завершив атаку обводящим ударом в дальнюю «шестёрку» - 0:2. Совсем добить ростовчан мог тот же Эджуке, «стрелявший» с линии штрафной площади, однако Песьяков ногой отразил в сторону.

Со стартом второго тайма ЦСКА показал, что «выздоровление» ещё не произошло. 10 минут не прошло, а кросс Байрамяна от углового флага Хашимото продлил на Глебова. Тот пробил из-под линии штрафной, мяч мимо Баштуша проскочил, попав в угол. Акинфеев сигнализировал об офсайде, но рядом с ним всё это время стоял Максим Мухин. После гола «Ростова» пошла игра на встречных курсах. Мухин отобрал мяч и пустил в прорыв Влашича, но удар Николы парировал Песьяков. В следующей же атаке Хашимото получает пас вразрез и из пределов штрафной площади метит в угол – немного неточно.

 

И только после этого темп упал. Сказались травмы, вынужденные и не очень замены. Так покинули поле Никола Влашич и Кенто Хашимото. «Ростов» навалился в концовке, забирал почти все подборы, давил на стандартах и в позиционных атаках, но сравнять счёт так и не сумел. А ЦСКА ещё и третий забил в контратаке. Яковлев прострели на Ахметова. Ильзат взял паузу, бить сам не стал и продлил на Марадишвили, которому уже никто не мешал решать эпизод – 1:3.

ЦСКА победил, прервал серию из двух поражений, воссоединившись со «Спартаком» в турнирной таблице – команды набрали по 6 очков. А «Ростов» при Сёмине пока без побед.

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ЦСКА Москва Ростов
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Комментарии (2)
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Дарт Уилфред
14 Августа 2021 в 22:13
При счете 0-2 менять нападающего на защитника. Типичный Сёмин. Теперь еще и Березуцкому проиграл.
Dneprovskcity
14 Августа 2021 в 22:02

Добротный первый тайм и снова какая-то лажа во втором, но уже чуть лучше чем с Динамо, порадуемся однако)
Левников в эпизоде с Терентьевым в конце матча дотавил конечно) Если это не жб удаление, то что?))

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окончен Нижний Новгород 1:2 Уфа
окончен Спартак Москва 1:0 Урал 1.42 4.5 8
окончен Ростов 1:3 ЦСКА Москва 3.9 3.4 2.1
окончен Ахмат 2:1 Динамо Москва 3.05 3.25 2.4
15.08  17:30 Локомотив Москва ... Зенит 4.75 3.7 1.75
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