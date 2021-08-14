ЦСКА одолел «Ростов» при пустых трибунах и поравнялся со «Спартаком» в турнирной таблице

В рамках четвёртого тура РПЛ «Ростов» дома сыграл против ЦСКА.

Сырую команду Алексея Березуцкого начало сезона проверяет по всем фронтам. После двух московских дерби (оба успешно проиграны) – выезд в Ростов. «Жёлто-синие» болельщики ждали от своей команды только победы. Ведь в этом сезоне побед у «Ростова» ещё не было. Побед у «Ростова» при Юрии Сёмине ещё не было. Открыть серию на домашнем стадионе против ЦСКА – праздник для города. Правда, ситуацию омрачали пустые трибуны.

К тому же, у Алексея Березуцкого продолжается недобор в обороне: Магнуссон, Щенников, Фукс, Гогуа не могут играть. Не успел залечить мышечное повреждение и Антон Заболотный, от которого теперь очень зависит атака ЦСКА. Но «армейцы» вновь начали очень бодро. Подавили быстрым голом «Динамо», на восьмой минуте вынимал мяч из сетки ворот и Сергей Песьяков.

Так выглядит эффект Влашича. Голевой навес – искусство. pic.twitter.com/eywMRU8WOK — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 14, 2021

Никола Влашич с левого корнера закрутил в центр штрафной площади, а там Бийол выиграл воздух, пробив головой строго под правую штангу. Песьяков прыгал, но не достал – 0:1. И хватку ЦСКА не ослабил, будто повторяя матч с «Динамо». Реактивный Эджуке с левого фланга примчался в центр, там на замахе убрал защитника и пробил точно в Песьякова. Сергея неудачно парировал, но Чалов не прочитал эпизод и не сыграл на добивании. Следующий момент дальним ударом катализировал Максим Мухин – Сергей Песьяков с трудом достал мяч в правому углу.

ЦСКА не стал повторять ошибок матча с «Динамо» и, пользуясь своим преимуществом, оформил второй мяч ещё до перерыва. Эджуке на дриблинге ушёл от двух соперников, организовав атаку 4 в 3. Чидера не стал жадничать, на углу штрафной площади снабдив мячом Фёдора Чалова, а тот не сфальшивил, завершив атаку обводящим ударом в дальнюю «шестёрку» - 0:2. Совсем добить ростовчан мог тот же Эджуке, «стрелявший» с линии штрафной площади, однако Песьяков ногой отразил в сторону.

Со стартом второго тайма ЦСКА показал, что «выздоровление» ещё не произошло. 10 минут не прошло, а кросс Байрамяна от углового флага Хашимото продлил на Глебова. Тот пробил из-под линии штрафной, мяч мимо Баштуша проскочил, попав в угол. Акинфеев сигнализировал об офсайде, но рядом с ним всё это время стоял Максим Мухин. После гола «Ростова» пошла игра на встречных курсах. Мухин отобрал мяч и пустил в прорыв Влашича, но удар Николы парировал Песьяков. В следующей же атаке Хашимото получает пас вразрез и из пределов штрафной площади метит в угол – немного неточно.

Мухин заснул и превратил активный офсайд Баштуша в пассивный. Гнев Акинфеева – жесть. pic.twitter.com/0iDu1ZBWcB — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 14, 2021

И только после этого темп упал. Сказались травмы, вынужденные и не очень замены. Так покинули поле Никола Влашич и Кенто Хашимото. «Ростов» навалился в концовке, забирал почти все подборы, давил на стандартах и в позиционных атаках, но сравнять счёт так и не сумел. А ЦСКА ещё и третий забил в контратаке. Яковлев прострели на Ахметова. Ильзат взял паузу, бить сам не стал и продлил на Марадишвили, которому уже никто не мешал решать эпизод – 1:3.

ЦСКА победил, прервал серию из двух поражений, воссоединившись со «Спартаком» в турнирной таблице – команды набрали по 6 очков. А «Ростов» при Сёмине пока без побед.