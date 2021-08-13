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Россия. Премьер-лига

​Сёмин рассказал о целях «Ростова»

13 Августа 2021 • 15:31 Комментировать (1)
Ростов
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В пятницу состоялась жеребьёвка элитного раунда Кубка России. «Ростову» в соперники достались московское «Торпедо» и «Чайка». Главный тренер команды Юрий Сёмин дал комментарий в эфире «Матч ТВ».

«Кубок он тем и отличается, что все команды как бы равны. Чуть больше мотивация, чуть меньше - это определяет результат. Для нас есть плюсы - особенно далеко летать не надо. Основное в другом - в Кубке все равны. Бессмысленно определять, какая группа лучше. Кубок для нас важен. Мы будем бороться за Кубок», - сказал Сёмин.

Также опытный тренер коснулся начала своей работы в «Ростове».

«Настроение хорошее. Все хотят работать, поправить ситуацию. Она достаточно сложная после трёх игр. Важно, чтобы группа ведущих игроков - три-четыре человека - побыстрее пришла в общую группу и готова была играть. Баштуш бы быстрее вышел на поле, но рабочая ситуация в целом», - сказал тренер.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Юрий Сёмин
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Комментарии (1)
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Don sangre
13 Августа 2021 в 15:49
Ну Ростов со Шпалычем вполне может побороться за место в десятке и за Кубок.
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