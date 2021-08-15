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Россия. Премьер-лига

Бийол: «На позиции центрального защитника никогда раньше не играл»

15 Августа 2021 • 11:17 Комментировать
Ростов
1:3
ЦСКА Москва
окончен
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Защитник ЦСКА Яка Бийол на клубном канале в YouTube рассказал  о матче с «Ростовом», своем голе и поддержке болельщиков.

- ЦСКА хорошо начал матч с «Ростовом», но был очень тяжелый второй тайм. Почему так?

- Мне сложно найти причину, почему так случилось. Мы все видели, что сыграли неважно. Надо посмотреть, что там было. Нам потом тренер расскажет, что не получилось. До следующего матча против «Ахмата» разберем ошибки.

- Твой гол с углового - это наигранная комбинация или так удачно получилось?

- Мы знаем, куда  надо идти на угловом, у каждого есть своя зона. Я туда пошел, была хорошая передача Николы Влашича.

- Ты играешь на позиции центрального защитника. Комфортно ли тебе?

- Комфортно. Если бы было по-другому, я бы там не играл. Тоже с тренером разговаривали, когда он пришел. Он сказал, что я здесь могу играть. Так и получилось. Я думаю, что с каждым матчем будет лучше получаться.

- Ты когда-то раньше играл центрального защитника?

- Нет, не играл никогда.

- Был ли какой-то разговор после последних поражений в команде? С тренером или между собой.

- Так всегда в команде происходит, когда что-то не получается.

- Болельщиков на стадионе не было, но их было очень много в городе. Как тебе шоу, которое устроили болельщики около отеля?

- Я был очень рад его увидеть. Конечно, это придало мотивации перед игрой. Мы всегда за них играем, не только за себя, 200%. Я слышал перед матчем у стадиона их, было слышно.  Очень рад, что они так сделали.

- Можно сказать, что это еще сильнее мотивировало команду?

- Конечно. Ждем того дня, когда на «ВЭБ Арене» можно будет пустить 35 000 болельщиков. Думаю, чем раньше это будет, тем лучше.

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ЦСКА Москва Яка Бийол
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