Дзагоев может сыграть в матче против «Ростова»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может выйти на поле в матче против «Ростова», сообщает Sport24.

31-летнего футболиста больше не беспокоит повреждение ахилла, из-за которого он пропустил матч прошлого тура с московским «Динамо» (1:2). В гостевой встрече с «Ростовом» хавбек уже имеет шанс помочь команде на поле. В этом сезоне Российской Премьер-лиги Дзагоев дважды выходил в составе «армейцев» и успел отметиться голевой передачей в игре против «Урала».

После трех туров ЦСКА занимает десятое место турнирной таблице. Его матч с «Ростовом» пройдет в эту субботу в 20:00 по московскому времени.