Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 211 Комментарии
Россия. Премьер-лига

Дзагоев может сыграть в матче против «Ростова»

13 Августа 2021 • 23:24 Комментировать
Ростов
...
ЦСКА Москва
3.20 3.40 2.25
Через 20 ч. 2 мин.
1000 рублей бесплатная ставка

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может выйти на поле в матче против «Ростова», сообщает Sport24.

31-летнего футболиста больше не беспокоит повреждение ахилла, из-за которого он пропустил матч прошлого тура с московским «Динамо» (1:2). В гостевой встрече с «Ростовом» хавбек уже имеет шанс помочь команде на поле. В этом сезоне Российской Премьер-лиги Дзагоев дважды выходил в составе «армейцев» и успел отметиться голевой передачей в игре против «Урала».

После трех туров ЦСКА занимает десятое место турнирной таблице. Его матч с «Ростовом» пройдет в эту субботу в 20:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ростов Российская Премьер-Лига Алан Дзагоев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
14.08  17:30 Нижний Новгород ... Уфа
14.08  17:30 Спартак Москва ... Урал 1.4 4.5 8.5
14.08  20:00 Ростов ... ЦСКА Москва 3.2 3.4 2.25
14.08  20:00 Ахмат ... Динамо Москва 3.25 3.45 2.2
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Августа
23:29 · Россия. Премьер-лига
Кафельников возмущён высокой зарплатой Соболева в «Спартаке» 2
23:24 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев может сыграть в матче против «Ростова»
22:51 · Россия. Премьер-лига
РФС представил клубам проект реформ 5
21:26 · Россия. Премьер-лига
Игонин прокомментировал переход Клаудиньо
20:52 · Россия. Премьер-лига
Романцев ответил на вопрос об обстановке в «Спартаке»
20:47 · Россия. Премьер-лига
Агент Влашича прокомментировал слова отца игрока
20:43 · Россия. Премьер-лига
​«Рубин» - «Крылья Советов»: прогноз на матч чемпионата России – 15 августа 2021
20:29 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо: «Большая честь осуществить эту мечту — оказаться в «Зените»
20:24 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» - «Арсенал»: прогноз на матч чемпионата России – 15 августа 2021
20:12 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» - «Зенит»: прогноз на матч чемпионата России – 15 августа 2021
19:50 · Россия. Премьер-лига
​«Севилья» подписала игрока, от которого отказался Федун официально
19:11 · Россия. Премьер-лига
​Объявлена новая дата матча «Зенит» - ЦСКА
19:11 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Клаудиньо - очень хороший игрок»
18:55 · Россия. Премьер-лига
​РПЛ показала новое расписание на 5 и 6 туры
18:52 · Россия. Премьер-лига
Агент Фернандо подтвердил интерес к игроку со стороны «Спартака» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем
 