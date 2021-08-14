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Россия. Премьер-лига

Алексей Березуцкий назвал игроков, которых ЦСКА не продаст ни за какие деньги

14 Августа 2021 • 19:52 Комментировать
Ростов
0:2
ЦСКА Москва
3.90 3.40 2.10
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Не могу не спросить, как слова отца Николы Влашича прессе влияют на внутреннее психологическое состояние самого футболиста?

- Они абсолютно никак не влияют. Я уже говорил об этом, что был момент, когда он готовился уже покинуть клуб, но на данный момент все эти разговоры затихли. Он игрок ЦСКА и полностью себя посвящает команде.

- ЦСКА готов его отпустить?

- ЦСКА готов отпустить практически любого игрока, как и любой клуб за большие деньги за исключением нескольких игроков, таких как Марио Фернандес или Игорь Акинфеев.

- Потеря Заболотного сегодня - большая проблема для вас?

- Он провел прекрасно прошлый сезон в «Сочи», также прекрасно провел две игры в начале. Да, это потеря, но у нас есть кем его заменить. Надеемся на Федю Чалова, он уже шесть лет в команде, был лучшим бомбардиром, так что это также не является глобальной проблемой.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алексей Березуцкий
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