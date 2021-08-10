Почему Влашич не играет за ЦСКА

Никола Влашич пока провёл за ЦСКА 105 минут, но не показал ровным счётом ничего. Хорват явно хочет сменить клуб. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о будущем полузащитника.

Никола Влашич всем видом показывает, что хочет уйти из ЦСКА. Хорват был лидером команды на протяжении последних сезонов, но этого ему мало. «Армейцы» по итогам прошлого сезона не попали в еврокубки, и это точно не устраивает хавбека. Влашич пробился в основу своей сборной, выступал на Евро. В 23 года ему хочется играть в Лиге чемпионов, но ЦСКА не выглядит командой, которая может дать такую возможность.

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У Влашича летом был вариант, который его устраивал. Хорвата звал «Милан», но ЦСКА выставил финансовые условия, которые не устроили «россонери». Ставка, что итальянцы улучшат предложение, не сыграла. «Милан» уже арендовал Браима Диаса, который играет примерно на той же позиции. Сообщается, что «россонери» ещё рассматривают вариант с Влашичем, но он явно перестал быть главным.

Хорват словно обиделся за это: он выходит на поле, но играет вполноги, и это видно. Алексей Березуцкий не может мотивировать хавбека, что только добавляет ему головной боли. Не ставить Влашича – странно, однако на поле от него толку чуть.

В принципе позицию ЦСКА тоже можно понять. В клубе хотят выручить максимальную сумму за своего лидера, понимая, что едва ли Влашич подорожает в течение ближайшего сезона. Без еврокубков хорвату остаётся проявлять себя только в России, а это не слишком привлекает зарубежные клубы. Понятно, что ЦСКА не привлекает вариант аренды Влашича. Хорват может уйти, получить травму, и «армейцы» останутся и без игрока на этот сезон, и без денег.

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Помимо этого, очевидно, что ЦСКА в случае ухода Влашича нужна будет замена, а для этого нужны деньги, которые можно получить лишь с продажи хорвата.

Тем не менее удерживать Влашича ЦСКА смысла нет. В клубе наверняка помнят Даниэла Карвалью, которого не отпустили вовремя, и тот просто сдулся в Москве. Из недавних примеров можно вспомнить Чалова, который не находит прежней мотивации после сорвавшегося трансфера в «Кристал Пэлас».

ЦСКА просто необходимо решить вопрос с Влашичем, отпустить его и быстрее найти замену. В московском клубе хорват вряд ли уже будет играть так же ярко, как прежде.

Андрей Центров