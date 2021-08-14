Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Ростовом» и «армейцами».

«В принципе, команды находятся в одинаковых условиях. Только у ЦСКА тренерские изменения произошли чуть пораньше. Юрий Павлович - опытный тренер, который, конечно, может настроить команду. Мы видели, как они играли с «Химками», при удачных стечениях обстоятельств могли и выиграть. У «Ростова» будет первая игра дома с новым тренером, а значит команда будет заряжена эмоционально и просто так очки не отдаст.

Что касается ЦСКА, тут совсем все непредсказуемо. Многое будет зависеть от того, какой будет выбран состав на игру. Команда явно не готова физически к началу чемпионата, их хватает всего минут на двадцать, максимум на тридцать. Успеют ли они за это время добиться положительного результата - никто не знает. От состава будет зависеть, как будут играть и во что будут играть. Два матча вообще играли не пойми во что, от обороны. С «Динамо» минут двадцать показали хорошего футбола, потом все развалилось. Честно говоря, очень настороженно отношусь к игре ЦСКА. Непонятно, что ждать от них.

На сегодняшний день шансы команд равны, я считаю. Как ЦСКА распорядится своими двадцатью-тридцатью минутами, как «Ростов» распорядится остальным временем, не понятно. Очень попахивает ничьей. Естественно, болеть буду за ЦСКА, хочется, чтобы команда стабилизировалась, нашла свою игру, свой состав. По составу команда-то боеспособная, нужно расставить игроков, которые конкурентоспособные на сегодняшний день и могут добиться результата. Хочется, чтобы этот бардак закончился, и команда начала приобретать стабильность. Сколько же уже можно издеваться над преданными болельщиками, которые переживают за результаты команды», - сказал Масалитин.

Матч «Ростов» - ЦСКА пройдет в субботу, 14 августа, начало - 20:00 мск.