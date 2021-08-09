Почему ЦСКА может остаться без российских «сборников» и кому от этого польза

Армейский клуб за это лето смог обзавестись, помимо Заболотного и Мухина, ещё и кучей нерешённых вопросов и откровенно открытых дискуссий. И вот одна из последних — есть ли сейчас в составе команды Березуцкого хотя бы один действительно ликвидный игрок для сборной России, или клуб правда находится в глубоком кадровом и идейном кризисе. Сегодня подумаем и предположим, кого же смогут отправить в главную команду страны.

Кого вызывали в прошлом сезоне

По ходу прошлого сезона Черчесов особенным образом и не пытался разнообразить «комплектацию» игроков из ЦСКА, поэтому основной костяк армейцев для сборной был быстро укомплектован и каким-то кардинальным видоизменениям не подвергался.

В прошлом сезоне приглашение от Станислава Саламовича получали Фернандес, Ахметов и Дивеев. Плюс были Заболотный и Мухин, только тогда ещё из других команд, поэтому пока оставим их.

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Трио Ахметов-Дивеев-Фернандес сейчас многие оценивают крайне неоднозначно. Однако тогда ни по кому из тройки у общественности каких-то серьёзных вопросов не возникало. Более того, Марио и Игорь даже на Евро отыграли. Не сказать что это было крайне уверенно (от фанатов «получили» наравне со всей командой), но и резких осуждений они смогли избежать. А что касается первого — Ильзат отыграл свои точно заработанные 8 матчей, к большому сожалению фанатов, так и не сумев окрепнуть не только у Черчесова, но и в составе армейцев. С такими раскладами Карпин принял ЦСКА.

Кого Карпин вызовет в этом сезоне

Сейчас же, в рамках нового дыхания в сборной, теоретически список можно несколько расширить. Вынесем ситуацию с Марио за скобки, так как досконально мы её не знаем. Примем, что история Фернандеса, что называется, висит в воздухе, а нам интересны исключительно точные помощники. Плюс травма Заболотного, размеры которой нам также неизвестны. Да и пригодился бы Антон Карпину — большой вопрос.

В сухом остатке мы получаем следующий список:

Игорь Дивеев

Ильзат Ахметов

Иван Обляков

Фёдор Чалов

Максим Мухин

Вся пятёрка — игроки до 23 лет, исключительно молодые футболисты, относительно недавно вышедшие из молодёжного состава сборной. Поэтому и встречать стоит потенциально новых игроков сборной Карпина с критической оценкой.

Дивеев, при очевидном кризисе центральных защитников, очень вовремя выручил Черчесова на Евро. Тем не менее одна из задач Валерия Георгиевича как раз в том, чтобы таких иступленных и резких мер по ходу мундиаля не принимать. Эта позиция должна укрепиться, хоть и ясно, что сделать её сильнее не так уж и просто. Однако есть определённая уверенность, что позицию в центре обороны займёт Осипенко в пару к Джикии. И дело даже не в том, что это «ростовский» друг или здесь какая-то иная подоплёка. Максим крайне несправедливо не получал вызова Черчесова на протяжении всего пребывания коуча в сборной.

Отсюда и вопрос: будет ли Карпин «выдёргивать» Игоря с ЦСКА, которому предстоит перестроиться в эту паузу, учитывая, что острой необходимости больше нет? Забегая вперёд, скажем, что это одна из главных дискуссий по теме.

История Ахметова и Облякова в общем-то схожа. По общим наблюдениям, оба полузащитника сдают, достигнув формального потолка. Что, конечно, странно, учитывая возраст игроков. Обоим, кстати, по 23. Соответственно, подводных камней с молодёжкой у футболистов уже не будет, и тут надо размышлять строже.

Ильзат последние сезоны стал играть всё меньше и меньше. Даже учитывая травмы, игра полузащитника армейцев уже давно не впечатляет, а дисциплина на поле отнюдь не идеальная. Фолы и нарушения, которые и раньше мог позволить себе полузащитник, теперь полностью обнажены, хотя прежде были скрыты тонкой игрой.

Полузащитник перестал выполнять объём работы, требуемый от полузащитника такого уровня, что, безусловно, сказывается на качестве игры как в обороне, так и в полузащите. Центр поля вкупе с ещё несколькими проблемами выглядит достаточно невыразительно и бездейственно. А сам игрок подешевел в стоимости уже в два раза, но что-то подсказывает, что и это не предел.

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Что касается Облякова, то тут, при общей схожести проблем, история несколько иная. Иван может выполнять большое количество работы, покрывать большое расстояние. Однако футболист не котировался игроком сборной при Черчесове, вряд ли станет таковым и при Карпине: молодой игрок качественно не растёт уже несколько сезонов. Будучи в самом активном для футболиста возрасте, Иван, скорее всего, проиграет конкуренцию в сборной, поэтому и вызывать его особо нет резона.

Да и есть ли смысл отлучать игроков от команды, которая требует времени на подготовку, не давая ему времени в составе сборной? Не оптимальнее ли дать им шанс в этой паузе подготовиться к основной части сезона вместе с командой, нежели без особой надобности наигрывать их в команде Карпина?

История же с Мухиным имеет сразу несколько точек зрения. Правда, почти все они — околофутбольные. Футболист, сыгравший несколько матчей в РПЛ, был вызван Черчесовым, после чего продан в ЦСКА. Совпадение? Ну, допустим.

Но и без того персона Мухина крайне противоречивая. Молодой, неокрепший футболист едва ли нужен Карпину в сборной, от которой все с нетерпением ждут результата. Скорее всего, Максима вызовут в молодёжку, которую ждёт важнейший матч в отборе к Евро. Иного решения ожидать будет странно.

И самый главный вопрос — конечно же Чалов, но, кажется, и тут есть много спорного.

Во-первых, история с ЦСКА и необходимостью нахождения Фёдора там. Березуцкому точно не помешает, если с ним в эту паузу будет максимальное количество игроков основы. Даже если это будет не Березуцкий, что, конечно, вполне может произойти, сути это вряд ли меняет.

По большому счёту всё будет зависеть от того, какую схему выберет Карпин. Очевидно, что Черчесов просто не хотел выбирать роль Фёдору, чтобы «найти» его на поле. Если Валерий Георгиевич также решит, что игру в нападении пока надо выстроить так, чтобы «попроще», то Фёдор рискует не попасть в такую конфигурацию. К тому же есть другой Фёдор — Смолов, которого тоже по странным причинам не вызвали на Евро.

Если новый коуч решит, что ему необходима гибкость и скорость, то Чалов — единственный верный кадр из стана армейцев. А если нет — ЦСКА вряд ли от этого пострадает, а скорее даже выиграет.

Марсель АРЗУМАНЯН