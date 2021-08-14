Газзаев – об игре ЦСКА против «Ростова»: «Получилась убедительная победа»

Бывший тренер киевского «Динамо» и московского ЦСКА поделился впечатлениями от игры вторых в матче с «Ростовом» Юрия Сёмина в рамках четвертого тура российского первенства.

Заслуженный тренер России отметил блестящую игру москвичей в первой половине матча, но подчеркнул, что во второй его части команда пребывала под большим давлением.

«В любом случае получилась убедительная победа, которая очень важна для молодого тренера Алексея Березуцкого и для ЦСКА», - сказал Газзаев в интервью «Спорт-Экспрессу»,

ЦСКА переиграл «Ростов» 3:1. Теперь в графе набранных баллов ЦСКА шестёрка «Ростов» же продолжает пребывать в зоне переходных матчей турнирной таблицы, имея в своем активе лишь 1 очко.