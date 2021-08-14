Бубнов сделал прогноз на матч «Ростов» - ЦСКА

В рамках четвертого тура чемпионата России московский ЦСКА на выезде встретится с «Ростовом». Футбольный аналитик Александр Бубнов поделился прогнозом на это противостояние.

«Прогноз: 1:0. В прошлом туре ростовчане набрали первое очко, в строй вернулся Норманн - дела могут пойти на лад. ЦСКА потерял Заболотного и пока очень слаб в атаке», - приводит слова прогнозиста Sportbox.

Встреча состоится сегодня, 14 августа, в Ростове-на-Дону. Начало поединка запланировано в 20:00 по московскому времени. Текстовая трансляция игры пройдет на Liveresult.ru.

Перед этим матчем хозяева занимают 14 место в турнирной таблице РПЛ, а «армейцы» располагаются на десятой строчке.