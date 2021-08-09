​В «Ростове» высказались о слухах об уходе Норманна

Хавбек Матиас Норманн сделал публикацию в «сториз» на своей страничке «Инстаграме», написав одно слово - «спасибо». В футбольном обществе пошли слухи о том, что Норманн прощается с фанатами перед уходом из клуба. В «Ростове» прокомментировали эти разговоры, отметив, что журналисты и болельщики поторопились с выводами.

«Матиас счастлив в «Ростове» и готовится ко встрече с ЦСКА в эту субботу», - сказал sport24 представитель «Ростова» Иван Корж.

Между тем, Матиас Норманн уже успел сделать новую публикацию в «Инстаграме» с таким текстом: «Спасибо за все добрые сообщения. Увидимся в субботу».