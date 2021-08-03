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Россия. Премьер-лига

Не справился: Почему Карпин покинул «Ростов»

03 Августа 2021 • 09:20 Комментировать
Ростов
...
ЦСКА Москва
14.08 20:00
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Валерий Карпин недолго совмещал должности главного тренера в «Ростове» и сборной России. Уже после второго тура Премьер-лиги наставник покинул дончан. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Все понимали и говорили, что это плохая идея совмещать посты главного тренера в клубе и сборной страны. Однако Валерий Карпин пытался встать на эти рельсы. Тем не менее ещё до матча против сборной Хорватии тренер решил покинуть «Ростов» и сосредоточиться на национальной команде. Для последней это точно пойдёт во благо.

«Ростов» начал сезон неважно – два домашних поражения. Пускай соперниками были «Динамо» и «Зенит», вряд ли такой результат порадовал руководителей донской команды. Тем более сложно было отделаться от мысли, что виной тому стало раздвоение внимания Карпина, который, помимо работы с клубом, решал проблемы сборной России. Поиск помощников, согласование переноса матчей в Москву – всё это отвлекало Карпина от «Ростова». Конечно, не факт, что донская команда сыграла бы лучше, не прими их тренер национальную команду. Однако проверить это нельзя.

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Решение Карпина покинуть «Ростов» вызвало неоднозначную реакцию. Одни клеймят тренера, что он непорядочно поступил по отношению к клубу. Донской клуб начал сезон с двух поражений, а теперь ещё и вынужден в авральном режиме искать нового тренера. Вряд ли в «Ростове» ещё месяц назад могли предположить такое развитие ситуации. С другой стороны, нельзя не отметить и тот риск, который берёт на себя Карпин. В «Ростове» он мог спокойно и долго работать, но предпочёл сборную, где всё может закончиться уже в декабре. Вряд ли в случае неудачи в отборе РФС продлит с Карпиным контракт.

В любом случае можно лишь поаплодировать Карпину за мужественный поступок. В наше время, когда принято держаться за пост тренера в клубе до последнего, он не побоялся уйти, разумно посчитав, что так будет лучше. Самому Карпину точно будет проще, ведь теперь всё внимание будет сконцентрировано на сборной России. Наставник сам будет ездить смотреть за кандидатами в команду, а не доверять мнению своих помощников.

Лучше, наверное, будет и «Ростову». В конце концов команда всё равно находилась в странном положении. Если у сборной России всё пошло бы хорошо, то зимой Карпин всё равно с большой долей вероятности покинул бы берега Дона. Если бы у национальной команды не получилось, то тренер оказался бы под диким давлением. Очевидно же, что в этом случае Карпина бы ругали за совмещение, и это точно негативно бы сказывалось и на «Ростове».

Embed from Getty Images

Конечно, в выигрыше и сборная России. Освобождённый тренер – это лучше, чем совместитель. Тут, кажется, ничего и объяснять  не стоит, и так всё понятно.  У Карпина есть несколько туров впереди, чтобы со спокойной головой отобрать кандидатов в национальную команду на матч против Хорватии.

Самое удивительное, что некоторые уже нарисовали дальнейшую траекторию Карпина. Есть предположения, что он чуть ли не зимой может принять «Спартак». Откровенно говоря, в это не верится совсем. Дело даже не в Руе Витории. Если Карпин зимой освободится, то лишь в случае провала со сборной, а это не лучший результат, чтобы оказаться во главе «красно-белых» в год столетия. Да и хочется пожелать тренеру удачи. Пусть у Карпина всё получится со сборной России, и зимой 2022 года национальная команда будет покорять Катар.

Андрей Центров

Что будет с «Ростовом» в этом сезоне без Карпина?
Попадёт в еврокубки Займёт место в середине таблицы Будет балансировать на грани зоны стыковых матчей Вылетит в ФНЛ
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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сборная России
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Id343572846
03 Августа 2021 в 11:32
Время покажет кто чего стоит...
Spirit
03 Августа 2021 в 10:35
Это поступок! Удачи Валере в сборной, хотя, с трудом верится, что она выйдет из группы!
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