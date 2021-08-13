ЦСКА внес Гайча в заявку на этот сезон

Нападающего ЦСКА Адольфо Гайча внесли в заявку на сезон 2021/22. Аргентинца добавили в список футболистов «армейцев» на официальном сайте РПЛ.

Гайч стал игроком московского клуба, перейдя из «Сан Лоренсо» за 8,5 миллионов евро. В составе ЦСКА он сыграл 18 матчей, забил один гол и один раз ассистировал партнеру. Вторую половину прошлого сезона он выступал за итальянский «Беневенто» на правах аренды.

Напомним, что после первых трёх туров «армейцы» расположились на десятом месте в РПЛ, имея в своём активе три очка. В следующем туре ЦСКА отправится в гости к «Ростову», который набрал всего одно очко и занимает 14-е место.