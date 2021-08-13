Болельщиков не пустят на матч «Ростов» - ЦСКА

Встреча между «Ростовом» и московским ЦСКА в рамках четвертого тура чемпионата России пройдет при пустых трибунах. Это связано с эпидемиологической ситуацией в регионе, рапортует пресс-служба клуба из Ростова-на-Дону.

«Жёлто-синие» принесли извинения болельщикам и выразили надежду, что в скором будущем эпидемиологическая обстановка улучшится, и стадион снова откроют для поклонников команды.

Матч «Ростов» - ЦСКА пройдет в субботу, 14 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

После трех туров хозяева занимают предпоследнее место в таблице РПЛ, а гости располагаются на десятой строчке.