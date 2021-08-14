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Россия. Премьер-лига

Мухин: «Психологически знали, что выигрываем, и не думали идти вперед»

14 Августа 2021 • 23:11 Комментировать
Ростов
1:3
ЦСКА Москва
окончен
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Лучший футболист матча «Ростов» - ЦСКА (1:3) Максим Мухин поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Это первая награда?

- Да, в первый раз получил награду.

- Понимаете примерно за какие действия? Чем сегодня вы были сильнее, чем обычно?

- Не знаю, может быть больше сегодня получалось успешных отборов, получалось играть вперед. Бегал побольше, наверное.

- Хороший первый тайм для ЦСКА. Во втором начинаются серьезные проблемы. 2:1, здесь поверили, что можете потерять этот результат?

- Да нет, не поверили. Мы всегда играем до конца и настраивались играть до конца. В перерыве говорили, что не надо садиться, играть вперед и все получалось.

- Два момента во втором тайме. Один из них завершился голом. В атаку выходить не получилось. Почему?

- Не знаю даже. Может, психологически. Знали, что выигрываем, и не думали идти вперед. Надо над этим работать и исправлять это.

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ЦСКА Москва Максим Мухин
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