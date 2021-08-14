Зайнутдинов: «ЦСКА надо прервать негативную серию в матче с «Ростовом»

Хавбек столичного ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов дал интервью клубной пресс-службе в преддверии поединка против «Ростова» в рамках четвертого тура российской Премьер-лиги.

«Возвращаться в Ростов-на-Дону всегда приятно, но главное - уехать отсюда в хорошем настроении. Нам надо прервать негативную серию», - сказал 23-летний полузащитник.

Бактиёр перешел в ЦСКА из «Ростова» летом 2020 года. Игрок подписал с «армейцами» долгосрочный контракт, рассчитанный до 2025 года.

Матч «Ростов» - ЦСКА состоится сегодня, 14 августа, начало - 20:00 мск. Встреча пройдет при пустых трибунах из-за эпидемиологической ситуации в регионе.

Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.