Алексей Березуцкий: «Второй тайм начали немножко расхлябанно»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился впечатлениями от матча с «Ростовом» (3:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Прекрасный первый тайм, во втором начинаются серьезные проблемы. 2:1, команда пропускает. Были эпизоды, когда могли упустить эту игру?

- Это и называется футбол, такое возможно всегда. Да, в первом тайме играли очень хорошо, на мой взгляд, но второй тайм начали немножко расхлябанно. Понятно, что мы пропустили такой гол, совсем не обязательный. Он не вытекал из логики событий или каких-то опасных эпизодов. Но потом рад, что ребята собрались и довели матч до победы.

- Как вы объясняете большое количество травм, связанных с физической готовностью футболистов, как кажется? Мышечных повреждений очень много в начале этого чемпионата и в сегодняшнем матче в частности.

- Мышечных повреждений? Ни у кого их нет. Марио еще в перерыве нас предупредил, что тот удар, который у него был в первом тайме, что нога побаливает, и что он может не доиграть. Мы были к этому готовы.

Если говорить о погоде, понятно, что было душно. Удивлен все-таки состоянием поля. В это время года оно так странноватое