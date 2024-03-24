Тчуамени: «Сборная Германии превзошла нас во всех аспектах»

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени признал, что его команда по всем статьям уступила соперникам из Германии.

Немецкая национальная команда одержала победу в Лионе благодаря голам Флориана Вирца и Кая Хаверца, забитым на 1-й и 49-й минутах.

«Я думаю, что сегодня нас превзошли во всех аспектах. Мы не смогли реализовать наш план на игру. Нам противостояла отличная команда, но мы должны были добиться большего с индивидуальной и командной точки зрения. Это тревожный звонок, но не стоит реагировать слишком болезненно. Мы знаем свои качества и уверены в них», – заявил в интервью TF1 хавбек мадридского «Реала».